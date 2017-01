Ex-mulher de deputado do mensalão estaria sob proteção dos EUA

A advogada Maristela Basso, professora de direito internacional da USP (Universidade Federal de São Paulo), informou que a sua cliente Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher do ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, “fugiu” para os Estados Unidos. Segundo ela, socialite levou apenas algumas roupas e um cão vira-latas treinado para acompanhar pessoas com síndrome do pânico.

“Desde o último dia 5 de janeiro, Maria Christina mora nos Estados Unidos em local desconhecido e teve a identidade trocada”, detalhou a defensora. “Ela está sob proteção do governo norte-americano, que analisa seu pedido de asilo político.”

A mudança teria sido motivada por supostas ameaças no Brasil por ter em mãos um dossiê que atinge o ex-marido e outros políticos de peso, como ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha.

Ela teria oferecido a papelada para procuradores brasileiros, mas, como não houve garantia de proteção, decidiu procurar ajuda no exterior e entregar ao Departamento de Justiça norte-americano documentos que descrevem operações financeiras em contas e offshores (empresas sediadas em paraíso fiscal) do ex-marido e de seus aliados políticos. O material também revelaria a existência de dois cofres alugados em bancos no Uruguai e em Portugal, onde políticos brasileiros guardariam diamantes de operações feitas na África.

Comentários