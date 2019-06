Ex-mulher de João Gilberto diz que brigas na família vão matar de tristeza o consagrado músico brasileiro

A empresária Cláudia Faissol, ex-mulher de João Gilberto, diz que as brigas entre Bebel e João Marcelo, filhos mais velhos do músico, precisam parar ou, acredita, ele vai morrer de tristeza. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Mãe da filha caçula de Gilberto, Luísa, 15, Faissol afirma que está há cerca de um ano sem poder ver o músico. Segundo ela, a filha fez aniversário no último dia 23 e não pôde estar com o pai.

Faissol afirma que Maria do Céu —que namorou o músico antes dela e vive com ele hoje— não deixa Gilberto atender o telefone nem abre a porta, barrando amigos e outros familiares.

João Gilberto faz 88 anos e aparece em foto com a família

Recluso há anos, sem aparecer em shows ou em fotografias, João Gilberto completou 88 anos no dia 10 de junho. No dia anterior, ele participou de uma comemoração com a família, no Rio de Janeiro. A sua neta Sofia, de três anos, também estava presente.

Em seu perfil no Facebook, Adriana, que é casada com João Marcelo Gilberto, filho mais velho do músico, homenageou o ídolo da bossa nova com uma publicação sobre o encontro.

“Em sua casa ele [João] falou pra mim, para Alice [filha de Adriana de uma união anterior] e para Sofia: ‘uma sorte a gente ter se encontrado nesses universos todos'”, escreveu.

João Gilberto não dá entrevistas e não recebe ninguém em casa, a não ser familiares. Desde o ano passado, ele está sob interdição parcial e não pode ter a plenitude de seus atos e direitos.

A filha e também cantora Bebel Gilberto move, desde 2017, um processo de interdição do pai, motivada pela idade avançada e pela precária situação financeira em que vive —ele chegou a ser despejado do apartamento em que vivia no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, por dever anos de aluguel.

Em abril do ano passado, a Justiça autorizou o arrombamento do apartamento onde o artista vivia, no Leblon, na zona sul do Rio, acatando requerimento de Bebel para verificar o estado de saúde do músico e para que ele pudesse ser citado formalmente no processo de interdição. Segundo pessoas próximas, João Gilberto aceitou mudar-se para um apartamento emprestado na Gávea.

Funcionários do condomínio e moradores disseram que o músico não habitava mais o apartamento de cerca de 140 m², com sala de janelas amplas, alugado no oitavo andar.

Estava relutante com a mudança, mas Bebel, uma amiga e Maria do Céu Harris —que namorou o músico antes de Faissol e vive com ele hoje— conseguiram convencê-lo.

A ação tinha o objetivo de afastar Cláudia Faissol, ex-companheira do músico, do controle da vida do músico. O caso corre em segredo de Justiça, na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio.

