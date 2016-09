Ex-mulher defende Paulo Zulu após vazamento de nude

A ex-mulher de Paulo Zulu, Cassiana Mallmann, saiu em defesa do ator depois do vazamento do nude do ex-marido, no Instagram, na última segunda-feira (12). A modelo comentou em uma postagem na rede social do antigo companheiro.

“Eu sei melhor do que ninguém que não foi intencional, conheço teus princípios, tua preocupação com a imagem, teu profissionalismo impecável e admirável. E sei o quanto está chateado e inconformado com toda esta situação”, escreveu.

A ex-esposa aconselhou Zulu a ficar calmo diante da situação. “Mas como já te falei: relaxa, nada muda, estamos sempre do teu lado te apoiando em qualquer momento difícil que possa aparecer no teu caminho.”

Zulu e Cassiana foram casados por 23 anos e anunciaram a separação em setembro de 2015. Os dois são pais de Patrick, de 14 anos, e Derek, de 12.

Vale lembrar que o galã esclareceu que seu perfil foi invadido e que ficou abalado com a repercussão. “Estou muito chateado com esta invasão e já estou tomando as medidas jurídicas necessárias. Em 25 anos de carreira, nunca algo semelhante aconteceu comigo e não gostaria que isso acontecesse com ninguém”, disse.

Comentários