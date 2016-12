Ex-mulher do cantor Latino foi encontrada pela polícia trancada no armário pelo novo namorado

A coluna teve acesso ao boletim de ocorrência feito por Rayanne Morais contra o namorado, o ator Douglas Sampaio. O que chamou a atenção é que, quando os policiais chegaram até o apartamento do casal, encontraram Rayanne trancada no closet, enquanto Douglas estava deitado na cama.

Quem chamou a polícia foi a vizinha dos dois, a modelo Carla Prata, que é amiga de Rayanne. Na delegacia, a atriz contou ter sido agredida pelo namorado. Na noite de quinta-feira (1), teve uma festa de confraternização do elenco de “A Terra Prometida” na casa do promoter David Santiago, no Rio.

O comentário era de que Rayanne, apesar de ter registrado queixa contra Douglas, está triste porque ainda gosta muito dele. Ela tem repetido: “não sei como vai ser a minha vida longe do meu baixinho…”. Pois bem, caros leitores… Não se surpreenda se o (ex???) casal voltar às boas em pouco tempo… (AD)

