Ex-mulher do homem mais rico do mundo tem sido bombardeada com propostas de namoro no Twitter

Se em breve surgir uma lista com as solteiras mais cobiçadas do mundo, tal como pipoca na mídia de vez em quando, Mackenzie Bezos bem que poderia estar no topo do ranking. Divorciada de Jeff Bezos desde o começo de abril, mesma época em que criou uma conta no Twitter especificamente para anunciar ao mundo o fim do casamento com o fundador da Amazon, a escritora de 49 anos está sendo bombardeada com propostas de namoro e coisas do tipo feitas por outros usuários do microblog de lá pra cá.

Em uma delas, um homem que se apresenta na rede social como Don Palovits a chama de “MILF mais gostosa que já pude imaginar” – a sigla da expressão em inglês cuja tradução não é das mais elegantes serve para definir mulheres de mais idade que estão com tudo em cima. O usuário MagnumPlo foi ainda mais direto: “Ei, @mackenziebezos! Tem planos pro fim de semana?”, perguntou o tuiteiro galanteador dias desses. “Me liga e a gente combina um lugar pra se encontrar”, completou, todo esperançoso.

Dona de madeixas morenas muito bem cuidadas e de um belo sorriso, Mackenzie mede o mesmo 1.71 metro de seu ex e é daquelas pessoas que atraem todos os olhares sempre que aparecem em um recinto. Mas tudo indica que, ao menos no caso desses anônimos que andam na cola dela, o maior interesse está mesmo nos mais de US$ 38 bilhões (R$ 144,8 bilhões) que entraram em sua conta recentemente como parte do acordo de divórcio firmado entra ela e Bezos, e que a tornaram a 22ª pessoa mais rica do planeta.

Vida

A agência de notícias Bloomberg News informou que MacKenzie receberá 4% de participação sobre a Amazon.com, o que equivale ao montante bilionário. Com isso, ela se torna a 22ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com ranking da Bloomberg.

Bezos, de 55 anos, manterá 12% de participação e continuará sendo a pessoa mais rica do mundo, segundo a revista “Forbes”. A vida pessoal do fundador da Amazon foi exposta com o anúncio do pedido de divórcio de sua mulher em janeiro, após mais de 25 anos de união.

O casal tem quatro filhos. Eles se conheceram quando os dois trabalhavam na empresa de investimentos D.E Shaw, de Nova York, muito antes de Bezos fundar a Amazon. A agora ex-esposa foi uma das primeiras funcionárias da companhia e, em 2014, fundou a plataforma contra assédios ByStander Revolution.

Futuro de MacKenzie

MacKenzie Bezos disse que pretende abandonar sua participação no jornal The Washington Post e na companhia de exploração espacial Blue Origin, assim como o direito de voto associado a sua participação restante na Amazon.

Prometeu ainda doar metade de sua fortuna para a “Giving Pledge”, uma instituição beneficente que reúne os contribuintes mais ricos do mundo, como o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, Warren Buffett e Bill Gates.

