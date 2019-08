Ex-mulher e irmão de Bolsonaro podem “surfar onda” da família e disputar as eleições no ano que vem

Três dos cinco filhos do presidente Jair Bolsonaro foram eleitos na esteira do sobrenome e das bandeiras do ex-deputado federal para cargos eletivos e aumentaram a representatividade do clã no Legislativo ao longo de 28 anos. Esse número, agora, pode crescer. A eleição do ano passado deu força ao bolsonarismo – o PSL, partido do presidente, elegeu 52 deputados, a maioria estreante – e pode influenciar outros parentes do presidente a disputarem uma vaga nas próximas eleições.

Jair Renan Bolsonaro, de 21 anos, conhecido nas redes sociais como “mitinho” e “Bolsokid”, é o único dos filhos como idade para se candidatar que ainda não concorreu a um cargo eletivo. Filiado ao PSC do Rio desde 2016, o “04” já indicou, porém, que tem vontade de seguir a carreira do pai.

Após a vitória de Bolsonaro na eleição, Jair Renan se aproximou um pouco mais da vida política. Se posicionou nas redes, defendeu opiniões de direita e já acompanhou o pai em pelo menos duas agendas oficiais da Presidência. Em julho, viajou à Argentina para a Cúpula do Mercosul ao lado do pai e, em tom de brincadeira, foi apresentado como “embaixador mirim” . “Tô com o embaixador aqui do meu lado [com o filho mais novo]. Vem cá, embaixador. Gostaram do embaixador aqui? Embaixador mirim. Está aprendendo”, disse Bolsonaro a jornalistas presentes.

Além do filho do presidente, seu irmão, Renato Bolsonaro, e sua ex-mulher, Rogéria Nantes Bolsonaro, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, devem tentar surfar a onda do presidente no ano que vem. Primeira mulher de Bolsonaro, Rogéria foi vereadora no Rio por dois mandatos nos anos 1990, quando ainda era casada. Após a separação, Bolsonaro colocou Carlos, então com 17 anos, para concorrer contra a própria mãe na disputa pela Câmara do Rio.

Rogéria saiu derrotada da eleição e desde então não se envolvia na política. Este ano, no entanto, sob influência de Carlos, Rogéria se prepara uma possível candidatura para a Câmara em 2020, como publicou o jornal Folha de S. Paulo. Carlos tem se dedicado a cuidar das redes sociais da mãe.

Disputa por prefeitura

Comerciante de Miracatu (SP), Renato Bolsonaro, um dos cinco irmãos de Bolsonaro, já se movimenta para as eleições municipais do ano que vem. Ele está estruturando o PSL no Vale do Ribeira, em São Paulo. Nas redes, ao ser perguntado se será candidato a prefeito, o irmão de Bolsonaro desconversa e diz que o partido trabalha para escolher um nome, mas que ainda não chegou a um “único”. Ele foi candidato a prefeito outras duas vezes, mas não venceu.

Renato integra a executiva estadual do PSL, partido do qual se reaproximou após a vitória de Bolsonaro. Ele já havia sido filiado ao partido antes do irmão – entre 2007 e 2009. Integrantes do PSL chegaram a citar o nome de Renato como uma opção para o diretório do PSL em São Paulo, caso a indicação de Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos seja aprovada pelo Senado. O senador Major Olímpio (PSL-SP), líder do governo do Senado e ex-presidente da legenda no estado, afirma, no entanto, que o partido deve escolher o líder do diretório entre os parlamentares da sigla.

Deixe seu comentário: