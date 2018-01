Ex-namorada de humorista relata agressões

Com hematomas pelo rosto e corpo, a vendedora Alexandra do Nascimento, denunciou à polícia que sofreu as agressões do ex-namorado, o humorista Renato Fechine. Alexandra disse que foi espancada por Fechine, com quem se relacionou durante sete meses, na madrugada do dia 22 de janeiro, na casa do artista em Salvador (BA). “Ele me deu um murro no olho. Ele me enforcou”, relatou Alexandra.

