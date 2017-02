Ex-namorada de Justin Bieber, Selena Gomez estÃ¡ grÃ¡vida e vai se casar no MÃ©xico

Há dois dias, sites americanos noticiam como certa a gravidez da atriz Selena Gomez. A capa da revista “Life&Style”, inclusive, dá como certa não só a gravidez de Selena, como também seu casamento com o cantor Abel Makkonen Tesfaye, conhecido como The Weeknd. A cerimônia aconteceria no México.

“Selena tentou esconder a notícia, mas está brilhando por dentro e por fora”, diz uma fonte da publicação. O tabloide afirma que os amigos começaram a suspeitar da gravidez de Selena porque ela anda se queixando demais de estar cansada, que tem sentido náuseas e que não para de tomar sorvete. Nenhum porta-voz da atriz confirmou a informação.

Se for verdade, talvez o bebê de Selena possa ser amigo na escola dos gêmeos de Beyoncé.

