Ex-participante de "reality-show", um médico gaúcho foi denunciado por divulgar nas redes sociais os preços de cirurgias plásticas

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Marcos Harter também teria cometido outras irregularidades. (Foto: Reprodução)

Nesta, semana, o CRM-MT (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso) determinou a abertura de uma sindicância para investigar o cirurgião-plástico gaúcho Marcos Harter, também conhecido por ter participado da edição do “reality-show” Big Brother Brasil exibida pela Rede Globo em 2017. Ele está na mira da entidade por ter postado nas redes sociais uma série de anúncios com preços de operações para implantação de próteses de silicone.

Uma das peças de divulgação oferece o procedimento para aumento dos seios, com todos os procedimentos inclusos, a um custo de R$ 6.950. A clínica de Marcos fica na cidade matogrossense de Sorriso (a 420 quilômetros da capital Cuiabá), mas as publicações têm como público-alvo clientes de Florianópolis (SC), o que também violaria as normas da profissão.

Isso porque, conforme o CRM do Estado da Região Centro-Oeste, o médico e ex-BBB de 41 anos de idade não conta com autorização para exercer a Medicina em Santa Catarina. O seu registro o habilitaria apenas para trabalhar em Mato Grosso, São Paulo e Paraná.

No caso da publicidade considerada ilegal, a direção do Conselho Regional da profissão em Mato Grosso divulgou uma nota detalhando o impedimento:

“É vedado ao médico a prática de concorrência desleal, o exercício mercantilista da medicina; permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer veículo de comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade, e a divulgação de assuntos médicos de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico”.

Além disso, a entidade mencionou a existência de outros processos em andamento contra Marcos Harter, por denúncias sobre desvios éticos no exercício profissional. Dentre os fatos apontados contra ele há um relato de que o ex-“BBB” foi visto fazendo as suas refeições diárias dentro de uma sala de cirurgia.

“O CRM-MT repudia de maneira veemente tais desrespeitos ao Código de Ética Médica e observa todos os aspectos atinentes à responsabilidade profissional”, frisou o texto. “Zelamos pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.”

A entidade de classe de Santa Catarina – Cremesc – já foi notificado pelo departamento jurídico do Conselho Regional de Mato Grosso para acompanhar as condutas de Marcos Harter no Estado.

Expulsão do BBB

Natural de Porto Alegre, Marcos de Oliveira Harter protagonizou um dos momentos mais polêmicos da história do programa Big Brother Brasil, o “BBB”, em abril de 2017, ao ser expulso do programa. Motivo: agressões verbais e suspeita de agressão física contra outra partipante, a estudante e também gaúcha Emilly Araújo, de então 20 anos, dentro da casa de onde era transmitida a atração global.

No mesmo ano, o cirurgião participou de outro programa similar, “A Fazenda”, na Record TV. No confinamento, voltou a provocar confusões mas acabou ficando entre os finalistas, sendo derrotado pela paulista Flávia Vianna. Já em 2018, Harter tentou nas urnas uma vaga de deputado Federal pelo Mato Grosso, mas não conseguiu se eleger.

(Marcello Campos)

