Ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha morre três dias após acidente aéreo na Bahia

Morreu na manhã deste domingo (17), em Salvador (BA), o ex-piloto de Stock Car Christiano Chiaradia Alcoba Rocha, o Tuka Rocha. Ele estava no jato executivo que caiu em Maraú (BA) na quinta-feira (14). Essa é a terceira morte confirmada após o acidente. Outras sete pessoas continuam hospitalizadas.

O ex-piloto, de 36 anos, estava internado no Hospital Geral do Estado. Ele teve 80% do corpo queimado. Tuka foi tricampeão brasileiro de Kart e disputou mais de cem grandes prêmios na Stock Car. Ele venceu a etapa de Ribeirão Preto (SP), em 2015.

A queda do jato executivo aconteceu na pista de pouso de um resort de luxo que está desativado. Morreram, além de Tuka, Maysa Marques Mussi, 27 anos, e a irmã dela, Marcela Brandão Elias, 37 anos.