Ex-Porta dos Fundos sobre trabalhar na Globo: “Foi horrível pra mim”

Clarice Falcão ficou famosa quando o “Porta dos Fundos” começou a bombar. Mas a atriz tem muitos talentos que poucas pessoas sabem. Ela participou do programa Pânico, junto com o diretor Tomás Portella, para divulgar o longa “Desculpe o Transtorno”.

Cantora, roteirista, atriz e humorista, seu talento na atuação já lhe garantiu espaço nobre dentro da Globo. Filha de Lília Cabral na novela “A Favorita”, exibida entre 2008 e 2009, Clarice revelou que essa época não foi o glamour que muita gente imagina.

“Foi horrível para mim. Eu não me acostumei com a forma. Era muito dramático. Eu voltava para casa muito infeliz. Prefiro fazer as minhas coisas mais livres e com amigos”, desabafou.

Foi neste momento que aceitou o convite para integrar o elenco do “Porta dos Fundos”. Durante três anos, eram dois vídeos por semana e um dos canais mais acessados do YouTube.

Para a atriz, a sua fase do “Porta” também teve um fim, depois que começou a interpretar sem grandes motivações. “Quando comecei a sentir que fazia as coisas mecanicamente, fui buscar novas aventuras”, disse.

