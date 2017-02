Ex-prefeito de Porto Alegre é o novo Reitor do Grupo Educacional Facinepe

Com foco na qualidade do ensino e ampliação dos contatos, o Grupo Educacional Facinepe anunciou nesta quarta-feira (01), uma reestruturação em seu quadro organizacional. O ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, é o novo Reitor do Grupo. O advogado Faustino da Rosa Júnior deixa a instituição para se dedicar a novos projetos profissionais e pessoais.

O acadêmico estava à frente da instituição desde 2011, quando trouxe a sede administrativa do Facinepe para a capital gaúcha. Faustino ingressou no Grupo como professor convidado e, aos poucos, conquistou espaço até se tornar Reitor e CEO. No meio acadêmico, seu vasto currículo acumula mais de 20 títulos. Na posição de docente e coordenador, atuou em alguns dos grupos mais consagrados do país, como a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Króton Educacional.

O advogado aproximou o Facinepe de pessoas influentes no cenário político, econômico e social brasileiro, dentre eles o bispo Edir Macedo, o apresentador Silvio Santos, o presidente Nacional da OAB, Cláudio Lamacchia e o Procurador da República Deltan Dallagnol. As mudanças planejadas e executadas durante a gestão de Faustino resultaram em um crescimento de mais de 50% no número de unidades, alunos e funcionários.

“É com grande satisfação que passo a Reitoria do Grupo ao Fortunati. Sei que ele dará continuidade a uma caminhada importante que iniciamos nos últimos anos e que é fundamental para a consolidação do Grupo Educacional Facinepe em todo o cenário nacional. Ele tem uma visão ampla da realidade educacional brasileira e, com certeza, auxiliará a instituição em termos de qualidade e competitividade no âmbito do mercado da educação nacional e internacional”, observa Faustino.

Sobre a saída, reitera que saber avançar e reconhecer o momento de buscar novos desafios é uma necessidade de todo profissional contemporâneo, especialmente no mercado jurídico e educacional. “Fiz muitos amigos e agradeço ao Grupo Educacional Facinepe pela oportunidade inigualável de crescimento e liberdade para imprimir um novo modelo de gestão que fez com que em apenas cinco anos a instituição crescesse de forma inimaginável, ocupando espaço entre os grandes players do seguimento educacional, não só no país, mas também posicionando-se entre as grandes instituições internacionais. Ganhamos muitos prêmios e reconhecimentos por este trabalho e só tenho a agradecer à família Facinepe pelo trabalho e engajamento”, encerrou.

Visão do novo Reitor

Fortunati tem uma longa trajetória acadêmica, com mais de três graduações, e de atuação política em todo o Brasil. Já foi eleito deputado estadual, deputado federal, vereador, vice-prefeito e prefeito.

A relação com o Grupo Educacional Facinepe começou ainda em 2015, ao receber o título de doutor honoris causa em Gestão Pública. No ano passado, Fortunati chegou a ministrar uma aula magna para alunos do curso de MBA em Inteligência Competitiva e Estratégica. A decisão de convidá-lo para o cargo partiu do então Reitor Faustino da Rosa Júnior, e foi aprovado de forma unânime pelo Conselho Superior da instituição.

“Nunca escondi o meu desejo de voltar a atuar no meio acadêmico, depois que encerrasse meu mandato como prefeito, resgatando minha experiência como Secretário Estadual da Educação na gestão 2003/2006. Por isso, é com muita satisfação e motivação que assumo esse novo desafio que é dar continuidade a ao trabalho de consolidar o Grupo Educacional Facinepe como um dos líderes do segmento da pós-graduação em todo o país. Fico contente em saber que posso contar com profissionais hábeis, conhecedores do nicho, e professores qualificados ”, destaca Fortunati.

Para 2017, o Facinepe pretende focar na democratização da especialização acadêmica, sem deixar para trás o espaço conquistado em áreas de extremo rigor técnico e teórico, como são as especializações na Saúde, Educação, Gestão e Direito.

