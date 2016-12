A ex-presidenta Dilma Rousseff afirmou, em evento em São Paulo nesta sexta-feira (09), que seu impeachment teve como objetivo “completar o trabalho que foi deixado interrompido pelo governo Fernando Henrique Cardoso”.

“O objetivo fundamental do golpe, do meu impeachment, é se aproveitar da crise para resolver o conflito distributivo a favor da grande mídia, dos segmentos empresariais, dos setores conservadores”, afirmou. “Para quê? Para completar o trabalho que foi deixado interrompido pelo governo FHC.”

A petista afirmou que o tucano, antecessor de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência, “não conseguiu privatizar a Petrobras, a Eletrobras, e ‘virar a página do Getúlio’, ou seja, acabar com os direitos trabalhistas”.

Dilma participou da conferência de abertura do seminário “Nossa América Nuestra”, organizado pela Fundação Perseu Abramo, ao lado da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner. Ela voltou a criticar a agenda econômica de Michel Temer (PMDB), principalmente a PEC 55, que estabelece um teto para os gastos públicos por 20 anos, e a reforma da Previdência.

“Esse programa não tem como ser implantado passando por debate”, afirmou a petista, para quem há, no Brasil, “uma espécie de Estado de exceção”. “É o golpe no golpe. O que eles querem? A possibilidade de uma eleição indireta”, disse. “Pode haver a tentação de um golpe no golpe, como houve na ditadura. Primeiro o de 1964 e depois o de 1968, uma radicalização.” (Folhapress)

