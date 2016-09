Ex-presidenta Dilma deve viajar pelo Brasil para participar da campanha de aliados nestas eleições

A ex-presidenta Dilma Rousseff vai viajar pelo Brasil para participar ativamente da campanha municipal em diferentes cidades. Antes, no entanto, ficará alguns dias em Porto Alegre, sem compromissos públicos. Assessores dizem que ela gostaria de tirar duas semanas de férias para descansar.

Mas a brevidade da campanha eleitoral neste ano pode fazer com que a petista encurte o período de descanso. Ela foi convidada a participar do comício da candidata do PCdoB à prefeitura de Salvador (BA), Alice Portugal, mas ainda não decidiu se comparecerá.

O que está definido é que ela vai se deslocar pelo Brasil em apoio a candidatos do PT e de partidos aliados. O ex-ministro do Trabalho e Previdência Social Miguel Rossetto – que acompanhou Dilma na viagem de Brasília a Porto Alegre – afirmou que, além de participar de atos de campanha, ela gravará programas para a propaganda eleitoral na televisão. Ele frisou que por enquanto não há uma agenda definida. “Ela se prepara para dar sequência à política de combate ao golpe no País”, acrescentou.

O presidente do PT no Rio Grande do Sul, Ary Vanazzi, disse que o partido espera contar com Dilma em campanhas no Estado, mas que os detalhes ainda serão acertados com a equipe da ex-presidenta. “Vamos respeitar o tempo dela”, afirmou.

No grupo que foi recepcioná-la, no fim da tarde de terça-feira (06) na Base Aérea de Canoas – onde o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) aterrissou –, estava Raul Pont (PT), que foi prefeito de Porto Alegre de 1997 a 2000 e disputa a prefeitura da Capital gaúcha novamente este ano. (AE)

Comentários