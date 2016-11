Ex-presidenta Dilma expressa “luto e dor” por morte de Fidel Castro

A ex-presidenta Dilma Roussef disse neste sábado (26) que a morte do líder cubano Fidel Castro, segundo ela “uma das mais influentes expressões políticas do século 20”, é motivo de “luto e dor”. Fidel morreu nesta sexta-feira (25), segundo divulgou seu irmão e atual mandatário do país, Raúl Castro.

“Todos que lutamos por justiça social e por um mundo menos desigual, acordamos tristes neste sábado”, disse Dilma em mensagem publicada em site oficial.

A ex-presidenta destacou o papel do líder da revolução cubana na América Latina, para a qual “Fidel foi um dos mais importantes políticos contemporâneos e um visionário que acreditou na construção de uma sociedade fraterna e justa, sem fome nem exploração, em uma América Latina unida e forte”.

Dilma também expressou suas condolências à família Castro e ao povo cubano. “Minha solidariedade e carinho neste momento de dor e despedida”, disse a ex-presidenta.

