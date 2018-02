O ex-presidente do Equador Rafael Correa teve seu carro atacado e ficou temporariamente detido dentro da Rádio Magia, onde concedia uma entrevista e fazia campanha pelo não em referendo no país. O incidente ocorreu em Qunindé, no Estado de Esmeralda. O carro de Correa foi pintado, coberto de lixo e a rádio teve janelas pichadas. A caravana do ex-mandatário foi liberada horas depois.

