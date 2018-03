Ex-presidente da AL-RJ tem bens bloqueados

A Justiça determinou o bloqueio dos bens do ex-presidente da AL-RJ (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) Jorge Picciani (PMDB). A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público fluminense. O deputado e outros dois colegas estão presos desde novembro por envolvimento em um amplo esquema de corrupção para favorecer empresas do setor de transporte.

Deixe seu comentário: