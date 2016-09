Ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha é notificado pelo Diário Oficial da União sobre a votação da cassação do seu mandato

O deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi notificado nesta quinta-feira (08), por meio de publicação no Diário Oficial da União, sobre a sessão convocada para segunda-feira (12) destinada a votar o seu processo de cassação na Câmara dos Deputados. A sessão será realizada a partir das 19h, de acordo com o edital, assinado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A decisão de publicar a notificação no Diário Oficial da União foi tomada após a Câmara não conseguir localizar o ex-presidente da Casa pessoalmente. Segundo a Secretaria-Geral, foram feitas três tentativas no gabinete e no apartamento funcional ocupado pelo parlamentar em Brasília, mas ele não foi localizado. Assessores tentaram ainda fazer a entrega no Rio de Janeiro, onde Cunha tem residência declarada, mas não conseguiram. A notificação também foi enviada pelo correio, com aviso de recebimento.

Diante disso, a notificação, que é uma etapa burocrática exigida pelo processo, foi publicada a fim de formalizar a comunicação. No entanto, a pedido de Cunha, uma notificação também será entregue pessoalmente na quinta-feira em Brasília.

O processo disciplinar de Cunha, ex-presidente da Casa, ficou pronto para ser levado ao plenário antes do recesso parlamentar de julho. No entanto, por pressão de partidos da base aliada de Michel Temer, o atual presidente da Câmara marcou a votação somente para depois da conclusão do processo de impeachment de Dilma Rousseff.

A escolha da data sofreu críticas de partidos adversários de Cunha. Por ser uma segunda-feira, dia geralmente esvaziado no Congresso Nacional, o receio de deputados desses partidos é que não haja quorum suficiente, o que beneficiaria Cunha. São necessários 257 votos para que seja aprovado o parecer do Conselho de Ética que pede a perda do mandato de Cunha. (AG)

Comentários