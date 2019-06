O ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos se tornou nesta quarta-feira (5) alvo de uma investigação preliminar pela Comissão de Acusação da Câmara dos Deputados da Colômbia por suposta participação no esquema de corrupção da construtora Odebrecht. A investigação foi aberta após reportagem sobre doações e envolvendo inclusive o plebiscito de acordo de paz com as Farc.

