Ex-presidente da Farsul morre na Santa Casa de Alegrete

O ex-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Ary Faria Marimon, morreu no início da noite desta quinta-feira (28), em Alegrete. Marimon tinha 92 anos e estava internado desde a última terça-feira, na Santa Casa local, por problemas de saúde em decorrência da idade.

Nascido em Bagé, era casado com Rosélia Rosa Marimon e deixa 5 filhos, 12 netos e 4 bisnetos. Ele chegou a ser homenageado na Farsul, durante a gestão 2013-2015, pelos serviços prestados ao setor.

O velório acontecerá na Funerária Angelus de Alegrete e o sepultamento será às 15h desta sexta-feira (29), no cemitério municipal da cidade.

