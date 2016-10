Ex-presidente da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, depôs contra Dilma Rousseff e Michel Temer no TSE

O ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado prestou depoimento em Fortaleza, na sede do TCE-CE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará) sobre uma ação do PSDB que pede a cassação da chapa de Dilma-Temer nas eleições presidenciais de 2014.

A defesa da petista Dilma Rousseff deu detalhes sobre o depoimento. “Sérgio [Machado] confirmou que, em primeiro lugar, houve pagamento de propina a Aécio Neves quando ele foi candidato a presidente da Câmara dos Deputados, em 1999 e 2000. Segundo, reconheceu que também pagou doações irregulares a Sérgio Guerra que era presidente do PSDB em 2010. (…) Foi feita uma pergunta em relação ao presidente Michel Temer (…) e ele contou que foi feita uma doação ao Gabriel Chalita na eleição de 2012 para prefeito de São Paulo”, afirmou o advogado Flávio Caetano.

O advogado do peemedebista Michel Temer, Gustavo Guedes, afirmou que as denúncias de Machado são improcedentes. (AG)

