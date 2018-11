O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, disse ser vítima de “perseguição política” por ter sido convocado a comparecer a um julgamento que decidirá sobre sua culpa em um caso de sequestro. Correa é suspeito de ser o mentor do rapto do ex-deputado opositor Fernando Balda, em 2012 na Colômbia.

