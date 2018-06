A Justiça do Equador autorizou o indiciamento do ex-presidente Rafael Correa na investigação do suposto sequestro do ex-deputado Fernando Balda na Colômbia em 2012, informou a Procuradoria. A juíza Daniella Camacho determinou que Correa se apresente “a cada 15 dias” para prestar esclarecimentos sobre o caso.