Ex-presidente do Inter Ã© hostilizado por colorados e gremistas evitam briga em praia no Litoral Norte do Estado

A inédita queda à Série B ainda dói nos torcedores do Internacional. Neste sábado (07), alguns mais exaltados hostilizaram o ex-presidente Vitório Piffero, que estava em exercício no descenso, nas areias de Atlântida, no Litoral Norte do Estado.

O pior só não aconteceu por conta de um detalhe inusitado: torcedores gremistas defenderam o antigo dirigente na praia, que estava bastante movimentada quando a confusão teve seu início. Tudo começou quando dois colorados que faziam um churrasco na beira da praia, e que estavam em um grupo maior, foram até Piffero com mais cinco pessoas.

“Eu disse para ele que eu que estava pagando a cerveja dele”, contou um torcedor, referindo-se à mensalidade que paga como sócio. A fim de suprimir o torcedor, Piffero rebateu dizendo que havia dado 15 títulos ao Inter, segundo outro colorado que assistiu à confusão. Logo depois, o dirigente deixou o local.

