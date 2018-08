Um dos nomes mais marcantes da política do futebol do Brasil e da história do Vasco, Eurico Miranda vive um dos momentos mais complicados da vida. Depois de encarar tumores na bexiga e no fígado nos últimos anos, o ex-presidente do clube e atual presidente do Conselho de Beneméritos tem batalhado contra um tumor no cérebro.

Deixe seu comentário: