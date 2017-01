Ex-presidente dos EUA George H.W. Bush Ã© levado para UTI e sua mulher tambÃ©m Ã© internada

O ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush, que governou o país entre 1989 e 1993, foi transferido para a UTI de um hospital em Houston, no Texas, onde foi submetido a um procedimento para desobstruir suas vias aéreas, mediante sedação.

Além disso, a mulher dele, Barbara Bush, de 91 anos, também foi internada no Houston Methodist Hospital, por precaução, após demonstrar sinais de fadiga e tosse.

Segundo o porta-voz do ex-presidente, Jim McGrath, Bush, que tem 92 anos, foi internado por causa de um problema respiratório agudo, decorrente de uma pneumonia. Seu estado é considerado estável e ele ficará em repouso na UTI, em observação.

Bush é o patriarca de uma das dinastias políticas mais proeminentes dos Estados Unidos: ele é pai do também ex-presidente americano George W. Bush (2001-2009) e do ex-governador da Flórida Jeb Bush, que era candidato republicano nas primárias presidenciais em 2016.

Em julho de 2015, o 41º presidente foi tratado em um hospital do Maine após ter caído e quebrado um osso no pescoço. Em dezembro de 2014, ele foi internado no Houston Methodist Hospital por problemas respiratórios. Em novembro de 2012, ele ficou quase dois meses nesse hospital por causa de uma bronquite.