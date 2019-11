Ex-presidente Lula deixa a Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou, por volta das 17h40min, a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde estava preso condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso triplex. A decisão ocorre menos de 24 horas depois o STF (Supremo Tribunal Federal) proibir, por 6 a 5, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A soltura foi determinada pelo juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal de Curitiba na tarde desta sexta-feira (8).

Lula deixou a sede da PF pela porta da frente, acompanhado por parlamentares do PT e seus advogados. Ele caminhou em direção aos apoiadores que o esperavam em um palco, onde fez um pronunciamento aos militantes.

Em discurso, Lula agradeceu os militantes que permaneceram em vigília durante todo o período que esteve preso. O petista foi solto após 580 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba.

A pena, confirmada pela segunda instância no Tribunal Regional Federal, foi definida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em 8 anos, 10 meses e 20 dias.

O PT (Partido dos Trabalhadores) transmitiu ao vivo, por redes sociais, o discurso do ex-presidente agora em liberdade.

AO VIVO LULA LIVRE DE VOLTA AOS BRAÇOS DO POVO Publicado por PT – Partido dos Trabalhadores em Sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Discurso

Logo após ter sido solto, em palanque armado diante da sede da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso de forte ataque à Lava-Jato e setores do Judiciário.

Lula falou em “safadeza” e “canalhice” do que chamou de “lado podre” de Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça e Receita Federal. Setores que, segundo ele, trabalharam para criminalizar a esquerda, o PT e ele próprio.

“Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir à safadeza e à canalhice que um lado podre do estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira”, disse o ex-presidente.

“O lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal e o lado podre da Receita Federal trabalharam para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula.”

O ex-presidente também atacou o ex-juiz Sérgio Moro, atualmente ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro (PSL), e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava-Jato.

“Eu saio daqui sem ódio. Aos 74 anos meu coração só tem espaço para amor porque é o amor que vai vencer neste País”, disse, diante de aplausos dos militantes presentes.

Repercussão

A hashtag “Lula Livre Agora” foi a mais comentada no Twitter mundial em boa parte da tarde desta sexta-feira (8), em especial em torno das 16h30. A frase foi usada por apoiadores do ex-presidente que aguardavam sua soltura da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista estava preso desde abril do ano passado.

O senador Renan Calheiros se manifestou pelo Twitter dizendo que o STF “acertou”.

“O STF acertou. A regra é clara: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Prisão antes do fim dos recursos virou mecanismo político de tortura e pressão”, postou o senador.

“A liberdade de Lula repara apenas parte da trama para tirá-lo do páreo em 2018. Condenado sem provas por um conluio, a justiça só será restabelecida com a anulação da sentença por parcialidade do juiz”, completou Renan.

O STF acertou. A regra é clara: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Prisão antes do fim dos recursos virou mecanismo político de tortura e pressão.#prisaoemsegundainstancia#parabensSTF — Renan Calheiros (@renancalheiros) November 8, 2019

O PSDB postou nota oficial criticando a esquerda e temendo pelo momento e pela possibilidade de acirramento de ânimos.

“Decisão judicial se respeita. A soltura do ex-presidente Lula, entretanto, pode alimentar ainda mais um clima de intolerância na sociedade brasileira, no qual polos extremos preferem se hostilizar ao invés de dialogar”, diz a nota.

Nota sobre a soltura do ex-presidente Lula Nos últimos meses os chamados partidos de esquerda ficaram na cômoda posição de não participar do esforço nacional de recuperação das dificuldades criadas ao longo de seus governos para ficarem na confortável posição do “Lula Livre”. — PSDB (@PSDBoficial) November 8, 2019

Confira a íntegra da nota:

“NOTA SOBRE A SOLTURA DO EX-PRESIDENTE LULA

Nos últimos meses os chamados partidos de esquerda ficaram na “cômoda” posição de não participar do esforço nacional de recuperação das dificuldades criadas ao longo de seus governos para ficarem na confortável posição do grito “Lula Livre”.

Os apoiadores de Lula, “inelegível pela lei da ficha suja”, se recusaram a dialogar, votaram contra as reformas que adequaram o Estado aos novos tempos e sequer propuseram saídas para a crise em que jogaram o Brasil.

Lula, Dilma Rousseff – sucessora escolhida por ele – e o PT são os responsáveis diretos pela maior recessão de nossa história, pelo déficit fiscal explosivo, pela alta taxa do desemprego, e pela subsequente estagnação da economia. Propiciaram também a volta do crescimento da pobreza registrado a partir de 2015, segundo pesquisa do IBGE divulgada esta semana, após uma longa série de avanços que remontava aos anos 90.

Decisão judicial se respeita. A soltura do ex-presidente Lula, entretanto, pode alimentar ainda mais um clima de intolerância na sociedade brasileira, no qual polos extremos preferem se hostilizar ao invés de dialogar.

Com Lula solto, nova palavra de ordem não basta mais. Será preciso apresentação de soluções para a crise que eles próprios criaram. Retórica vazia não gera emprego nem reduz miséria ou desigualdade.

Cabe a todos os atores políticos serem responsáveis e serenos neste momento de nervos à flor da pele.

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB”

O filho do presidente da República e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comentou, na quinta-feira (7), a decisão do STF, dizendo que “soltam bandidos e desarmam o cidadão”.

Soltam bandidos e desarmam o cidadão. Pobre do brasileiro… — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 8, 2019

Nesta sexta (8), voltou às redes, em resposta a um seguidor que perguntou sobre a situação do ex-presidente, criticando o caso. “Pedem prisão p assassinos de Marielle,mas querem soltar bandidos de seus partidos. Piada”, protestou.