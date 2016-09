Ex-presidente Lula faz exames de rotina em hospital

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado no Hospital Sírio Libanês, na região Central de São Paulo, na manhã deste sábado (23), para realizar uma série de exames de rotina. A assessoria de imprensa do Instituto Lula informou que o ex-presidente não sentiu nenhum mal-estar e já tinha exames agendados para este sábado.

A equipe médica é chefiada por Roberto Kalil Filho e Artur Katz.

Em 2011, o petista foi diagnosticado com tumor na laringe. Após tratamento realizado no hospital, os médicos do Sírio-Libanês constataram, em março de 2012, que o tumor havia desaparecido. Desde então, o ex-presidente é submetido a exames de rotina.

Segundo a equipe médica responsável pela saúde do ex-presidente, Lula fez exames de ressonância magnética, PET-CT, laringoscopia e exames clínicos. Todos os exames apresentaram resultados normais e Lula pode exercer atividades normalmente. (AG)

