Ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2018, indica pesquisa Datafolha

Uma pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesta segunda-feira (12) pelo jornal “Folha de S.Paulo”, apontou que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2018. Na simulação, Lula (PT) tem 25%. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo e índice de confiança de 95%. O Datafolha ouviu 2.828 pessoas nos dias 7 e 8 de dezembro.

Lula também lidera em outros três cenários de primeiro turno simulados pela pesquisa. Em um desses cenários a pesquisa acrescentou o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Ele fica com 8%. Marina tem 17% e Lula tem 26%.

No cenário com o ministro das Relações Exteriores José Serra (PSDB), o tucano aparece com 9%. Marina com 16% e Lula com 25%.

Marina lidera simulações de segundo turno

A ex-senadora Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula e fundou o partido Rede Sustentabilidade, teve a liderança das intenções de voto em todos os cenários de segundo turno em que ela aparece.

Na disputa com Lula, Marina obteve 43% e o petista, 34%. Se o segundo turno fosse com Aécio, ela teria 47% e o tucano, segundo o Datafolha, 25%. Contra Alckmin, a ex-senadora teria 48% e o governador, 25%. Por fim, num eventual segundo turno contra Serra, Marina teria 47% e o rival teria 27%. (AG)

Resultado Pesquisa

Lula (PT): 25%

Marina Silva (Rede): 15%

Aécio Neves (PSDB): 11%

Jair Bolsonaro (PSC): 9%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Michel Temer (PMDB): 4%

Luciana Genro (Psol): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 2%

Eduardo Jorge (PV): 1%

Branco/nulo: 20%

Não sabe: 6%

