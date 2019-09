Ex-presidente revela valor astronômico que o PSG pediu na última hora ao Barcelona para a venda de Neymar

A negociação frustrada entre Barcelona e Paris Saint-Germain por Neymar ganhou um novo episódio. Em entrevista à rádio espanhola Cadena SER, o ex-presidente do clube, Joan Gaspart, revelou que o clube francês pediu nada menos do que 300 milhões de euros (cerca de 1,3 bilhão de reais) nos instantes finais da conversa com os catalães pelo craque brasileiro.

“Sei que o Barcelona e seu presidente tentaram contratar Neymar. O PSG pediu 300 milhões de euros no final e, embora Neymar seja um jogador excepcional, isso não poderia ser feito por dignidade. O Barcelona fez bem ao tentar contratá-lo”, afirmou.

As negociações entre Paris Saint-Germain e Barcelona travaram nos últimos dias da janela de verão na Europa, justamente quando clubes fazem grandes investimentos em seus elencos. Enquanto os diretores parisienses aguardaram uma proposta que chegaria ao valor de 215 milhões de euros (cerca de R$ 974 milhões), os catalães ‘só’ chegaram a 115 milhões de euros (cerca de R$ 521 milhões), além de incluir dois jogadores em transferências definitivas (o jovem zagueiro Jean-Clair Todibo e o meia Ivan Rakitic), e do empréstimo por uma temporada do atacante Ousmane Dembele. O francês, no entanto, se recusou a ser envolvido na negociação.

Deixe seu comentário: