Aumento da pena da ex-presidente sul-coreana

A promotoria da Coreia do Sul pediu nesta quinta-feira (14) uma pena de 12 anos de prisão para a ex-presidente do país Park Geun-hye, que está cumprindo pena devido a um escândalo de corrupção, por outro caso de suposto financiamento ilegal. A ex-presidente, de 66 anos, foi condenada em abril a 24 anos de prisão pela trama de tráfico de influência que montou com uma amiga.

