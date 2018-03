O papa Francisco nomeou os 18 membros do conselho encarregado de preparar o encontro extraordinário de bispos sobre a Amazônia, em outubro de 2019. A reunião tratará de problemas da região, especialmente no que se refere à ecologia e à população indígena. Dentre os participantes do colegiado está o arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Hummer.

