A polícia de El Salvador prendeu nesta quinta-feira (14) a brasileira e ex-primeira-dama do país Vanda Pignato. Ela é suspeita de participar de uma rede de corrupção vinculada ao ex-presidente Mauricio Funes. Vanda Pignato teria lavado US$ 165 mil de fundos públicos dentro da suposta estrutura que se então marido teria criado para desviar US$ 351 milhões.

