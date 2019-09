Ex-primeira-dama é presa na Guatemala um mês após concorrer às eleições

A polícia da Guatemala prendeu nesta segunda-feira (02) a ex-candidata à Presidência Sandra Torres em sua própria casa, sob acusação de violar regras de financiamento de campanha. A detenção ocorreu algumas horas antes do fim das atividades de uma comissão anticorrupção da ONU (Organização das Nações Unidas) que abalou a classe política do país.

A ex-primeira-dama de 63 anos ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais no mês passado, atrás do presidente eleito Alejandro Giammatte, em sua terceira tentativa de conquistar o cargo.

Torres foi, por mais de uma década, uma das políticas de maior destaque da América Central . Ela já havia enfrentado acusações de corrupção antes, mas negou qualquer irregularidade.

A luta contra a corrupção dominou o cenário político da Guatemala desde que a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (Cicig) ajudou a derrubar o ex-presidente Otto Pérez Molina em 2015. A prisão de Torres e um processo contra um dos ministros designados por Giammattei na semana passada parecem ser os golpes finais do órgão.

Torres foi detida por vários policiais em sua casa a alguns quilômetros da Cidade da Guatemala, com a rosto quase todo coberto por um lenço e óculos escuros. Ela foi levada a um tribunal na cidade.

“Ela é acusada dos crimes de não registrar financiamento eleitoral e de associação ilegal”, informou o escritório do procurador-geral em comunicado. O escritório disse que o mandato contra Torres foi emitido na sexta-feira. Ela negou as acusações.

“Rejeitamos essa medida desproporcional e desnecessária contra Sandra Torres”, disse no Twitter o deputado Orlanco Blanco, um de seus assessores mais próximos.

No tribunal, Torres disse que não estava se sentindo bem e que temia desmaiar. Ela foi autorizada a sentar-se em uma sala para se recuperar e deve passar por um juiz, que pode decidir colocá-la sob custódia para aguardar julgamento.

As acusações que ela enfrenta decorrem de um caso investigado pela Cicig. De acordo com a comissão, o partido de centro-esquerda Unidade Nacional da Esperança (UNE), do qual ela faz parte, recebeu cerca de US$ 442.000 em financiamento não declarado durante a eleição presidencial de 2015. O partido também detém o maior número de cadeiras no novo Congresso.