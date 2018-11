O ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes, foi preso na noite de quinta-feira (8). Ele foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Cláudio Lopes é alvo de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que indica que ele recebeu propina para “blindar” a organização chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral.