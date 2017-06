Ex-procuradores da RepÃºblica dizem que Lula nÃ£o interferiu no trabalho da Procuradoria-Geral da RepÃºblica

Antônio Fernando Barros e Silva de Souza e Cláudio Lemos Fonteles, ex-procuradores-gerais da República, disseram que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva não interferiu no trabalho da PGR (Procuradoria-Geral da República). Os dois prestaram depoimento à Justiça Federal do Paraná na manhã dessa quarta-feira por videoconferência com Brasília (DF). Eles foram arrolados como testemunhas de defesa de Lula, que é réu nesta ação penal da Operação Lava-Jato.