Ex-procuradores gerais da República prestam depoimento em processo em que Lula é réu

Durante o depoimento do ex-diretor da PF (Polícia Federal) Luiz Fernando Correa, também arrolado como testemunha de defesa do ex-presidente, houve uma breve discussão entre Cristiano Zanin Martins e o juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância.

Antes do bate-boca, o ex-diretor da PF afirmou que Lula incentivou as ações de repressão e de prevenção à criminalidade, além de “pontencializar a evolução da Polícia Federal”.

Nesta ação penal, o MPF acusa o ex-presidente Lula de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista, em São Bernardo do Campo (SP).

O ex-presidente nega as acusações, e o Grupo Odebrecht tem afirmado que tem colaborado com as investigações. Instituto Lula afirmou que “nunca teve outra sede a não ser o sobrado onde funciona até hoje, adquirido em 1990 pelo Instituto de Pesquisas e Estudos do Trabalhador (Ipet)”. (AG)