O secretário de Secretaria de Logística e Transportes durante o governo de Geraldo Alckmin, Laurence Lourenço, foi preso nessa quinta-feira pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Pedra no Caminho, desdobramento da Lava-Jato em São Paulo. Segundo a investigação, ele se envolveu em fraudes nas obras no Rodoanel.

Deixe seu comentário: