Ex-senador colombiano é preso por envolvimento com a Odebrecht

Autoridades colombianas prenderam no sábado (14) o ex-senador Otto Nicolás Bula, acusado de receber propina para favorecer contratos com a Odebrecht. Segundo o o Ministério Público colombiano, Bula, do Partido Liberal, teria cometido uma “suposta violação do regime de trocas internacionais”.

O Ministério Público acrescentou que “a sucursal da Odebrecht na Colômbia contratou, em 5 de agosto de 2013, Otto Nicolás Bula, mediante a modalidade de ‘honorários por resultado, ou cota de êxito’ com o objetivo de obter o contrato da via Ocaña-Gamarra, a favor da concessionária Rota do Sol S.A.S”.

A detenção de Bula é a segunda a acontecer na Colômbia por corrupção em contratos com a empreiteira brasileira. Na quinta-feira (12), já havia sido detido o ex-vice-ministro de Transportes Gabriel García Morales, que ocupou o cargo durante o governo de Álvaro Uribe (2002-2010). O MP indicou que a Odebrecht pagou US$ 11,1 milhões em subornos na Colômbia por contratos públicos. (Folhapress)

