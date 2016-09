Ex-técnico Carlos Froner será homenageado com 14 missas em São Leopoldo

O ex-técnico Carlos Froner, que faleceu há 14 anos, será homenageado pelos familiares que convidam para 14 missas consecutivas a partir deste sábado (dia 03), no Santuário Sagrado Coração de Jesus Padre Reus, em São Leopoldo. A primeira missa em memória do ex-técnico do Grêmio acontece às 15h deste sábado. As demais serão nos dias seguintes sempre no mesmo horário. O Santuário fica na Rua Luetgen, 78, em São Leopoldo.

Carlos Benevenuto Froner nasceu no dia 19 de novembro de 1919, em São Borja. Iniciou como treinador ainda nas Forças Armadas e depois foi para o Grêmio Leopoldense, de São Leopoldo.

Trabalhou em vários clubes gaúchos, como Aimoré, Caxias, Juventude, Esportivo, Cruzeiro-POA, Floriano (atualmente Novo Hamburgo), Grêmio e teve uma passagem rápida pelo Inter. Foi o primeiro técnico do Rio Grande do Sul a comandar uma equipe de fora do Estado: o Santa Cruz-PE, em 1975. Promoveu uma renovação no Flamengo, na época em que despontavam Zico, Júnior e Adílio.

No Grêmio, conquistou três títulos gaúchos (1964, 1965 e 1967), um vice-campeonato na Libertadores da América (1984). No mesmo ano levou o clube às semifinais do Campeonato Brasileiro.

Passou, ainda, por vários clubes do futebol brasileiro, como Bahia, Vitória, Vasco, Joinville, Chapecoense e Remo. Comandou a seleção gaúcha, que representou a Seleção Brasileira na Taça Bernardo O’Higgins (1966). Orientou a seleção do Resto do Mundo em 1975.

O “Capitão” Froner morreu aos 82 anos, de parada cardíaca, em Tramandaí, no dia 21 de agosto de 2002. Era o mentor de Luiz Felipe Scolari, que foi seu jogador nos anos 1970 no Caxias. Felipão sempre deixou claro que aplicava os métodos do mestre na Seleção Brasileira pentacampeã de 2002.

