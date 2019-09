Ex-tesoureiro do PT deve cumprir resto da pena com tornozeleira eletrônica   

A Justiça do Paraná autorizou o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, a cumprir o restante da pena em casa, com o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão se deu depois de Vaccari ser beneficiado pelo indulto natalino assinado pelo ex-presidente Michel Temer, em 2017, que reduziu em 24 anos a soma das penas do petista na Lava Jato.

Vaccari foi preso em abril de 2015 e atualmente está no Complexo Médico-Penal, na região metropolitana de Curitiba. A juíza Ana Carolina Bartolamei Ramos considerou que, após o indulto, restavam ao ex-tesoureiro apenas seis anos e oito meses de pena, com direito de cumprimento no regime semiaberto.

