Exame Nacional de Desempenho de Estudantes será aplicado neste domingo para mais de 530 mil estudantes do ensino superior no País

Neste domingo (26), 537.407 estudantes do ensino superior vão fazer o Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) 2017. Eles estão matriculados em 12.815 cursos de 2.072 instituições de ensino superior. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas começam às 13h30min.

Por causa do horário de verão, e dos diferentes fusos em vigor no Brasil, há quatro variações de horário. Participantes de estados com fuso diferente ao de Brasília devem adequar o horário local ao oficial.

A prova do Enade é composta de 40 questões, sendo 10 questões da parte de formação geral e 30 da parte de formação específica da área. As duas partes têm questões discursivas e de múltipla escolha.

O componente de formação geral tem 10 questões, sendo duas discursivas e oito de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos. Já o componente específico de cada área ou curso superior de tecnologia avaliado tem 30 questões, sendo três discursivas e 27 de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudo de casos.

O Enade avalia o desempenho dos alunos no ensino superior e é obrigatório. A cada três anos, o Ministério da Educação aplica a prova para um determinado grupo de cursos para acompanhar a evolução.

Neste ano, ele será aplicado aos estudantes concluintes para os seguintes cursos:

Bacharel nas áreas de: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia, Sistema de Informação.

Bacharel ou licenciatura nas áreas de: Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras – Português, Matemática, Química.

Licenciatura nas áreas de: Artes Visuais, Educação Física, Letras – Português e Espanhol, Letras – Português e Inglês, Letras – Inglês, Música, Pedagogia.

Tecnólogo nas áreas de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Produção Industrial, Redes de Computadores, Gestão da Tecnologia da Informação.

