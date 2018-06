Exames concluíram que o goleiro do Liverpool sofreu uma concussão antes dos gols do Real Madrid na final da Liga dos Campeões

Exames detalhados feitos logo após a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, que terminou com vitória merengue por 3 a 1, concluíram que Karius sofreu uma concussão durante a partida. A lesão cerebral teria sido acarretada pelo choque com o zagueiro Sergio Ramos nos primeiros minutos do segundo tempo, pouco antes do primeiro gol do Real, marcado por Benzema.

De acordo com o comunicado do Hospital Geral de Massachusetts, referência no assunto e onde o goleiro do Liverpool foi examinado, a concussão causou “disfunção espacial visual”. Os exames também apontaram a possibilidade de que “tais déficits afetem o desempenho”.

O choque aconteceu aos três minutos da segunda etapa. Atrapalhado por Van Dijk dentro da área, Sergio Ramos acertou uma cotovelada no rosto do goleiro, que caiu sentindo dores. Na sequência, a bola sai pela linha lateral, e Karius se queixa com o árbitro de que havia sido atingido pelo zagueiro.

Karius acabou sendo protagonista da decisão por conta de duas falhas providenciais. A primeira no gol de Benzema, em que jogou a bola nos pés do atacante do Real Madrid; e a segunda no terceiro gol do time espanhol, quando espalmou para dentro o chute de longe de Bale.

Veja parte da nota do Hospital Geral de Massachusetts:

“Depois de revisar cuidadosamente o filme do jogo e integrar uma história detalhada – incluindo seus sintomas subjetivos presentes e imediatos pós-contato -, exame físico e métricas objetivas, concluímos que o Sr. Karius sofreu uma concussão durante a partida em 26 de maio de 2018.

No momento de nossa avaliação, os principais sintomas residuais e sinais objetivos do Sr. Karius sugeriram que a disfunção espacial visual existia e provavelmente ocorreu imediatamente após o evento. Outras áreas de disfunção sintomáticas e objetivamente observadas também persistiram. Pode ser possível que tais déficits afetem o desempenho.

Também notamos que o Sr. Karius relatou uma melhoria significativa e constante desde o evento concussivo, e esperamos que ele faça uma recuperação completa com base nos resultados do exame. Esperamos que, com o tratamento e seguindo os protocolos de atividade prescritos, ele continue a melhorar. Encorajamos a vigilância e a ênfase na segurança em seu eventual retorno à atividade plena.”

Sergio Ramos ameaçado

Além do choque com o goleiro do Liverpool, outro lance do jogo, este com Mohamed Salah, está tirando o sono de Sergio Ramos. Acusado de lesionar propositadamente o atacante, o zagueiro tem recebido ameaças de morte, segundo a rádio Cadena Cope, da Espanha.

As ameaças vêm de países estrangeiros e estão diretamente ligadas à jogada com Mohamed Salah, que ficará cerca de três semanas fora de ação e teve a participação no Mundial em risco. Por conta da intimidação, o jogador espanhol e sua família tiveram que mudar o número de telefone.

O episódio com Salah ocorreu aos 24 minutos do primeiro tempo. Sergio Ramos puxou o jogador do Liverpool pelo braço e caiu junto com o adversário, lesionando o ombro do egípcio.

Sergio Ramos está com a seleção da Espanha em preparação para a Copa. A Fúria estreia na competição no dia 15 diante de Portugal, às 15h (de Brasília), em Sochi. Em de 20 de junho, o adversário será o Marrocos. Cinco dias depois, os espanhóis fecham a sua participação no Grupo B contra o Irã.

