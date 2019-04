Excelente estrutura marca I Copa Cyrela Goldsztein de Beach Tennis

A I Copa Cyrela Goldsztein de Beach Tennis foi destaque pelo alto nível técnico e pela excelente estrutura oferecida ao público no IT’S Esportes e Eventos Nilo (antigo Beach Point). Duzentas e vinte e uma duplas – 327 jogadores – de Porto Alegre e de outras cidades do interior e também de fora do Estado disputaram o torneio realizado no último fim de semana (29, 30 e 31 de março).

“A Copa Cyrela Goldsztein de BT marca o final do processo de transição do antigo espaço – Beach Point. As mudanças se refletem tanto na estrutura física, como a adição de um campo de futebol – que durante o torneio foi usado como praça de convivência – quanto na nossa equipe de atendimento e filosofia de trabalho”, afirma Tiago Antunes, sócio-diretor do IT’S. Detalhes como a mesa de frutas, com mais variedade de frutas, inclusive com melancia cortada, arquibancadas e espaço kids foram um sucesso entre os atletas e o público.

Além disso, a quadra principal teve placar eletrônico do Live BT, a categoria PRO foi valorizada, com participação de mais atletas e premiação mais alta, de R$ 2 mil, show com música ao vivo e gelo para os jogadores.

“Agradecemos a todos que vieram jogar o nosso torneio e conhecer a nossa nova estrutura. E nada disso seria possível sem o apoio de muitos amigos e parceiros e dos patrocinadores, em especial a Cyrela Goldsztein, que acreditou no nosso projeto, a Geração Saúde, que é um parceiro de longa data, a Bioslick – Estética de Resultados, que nos apoia desde o primeiro torneio, a Inovva Lopes, nova líder do segmento imobiliário de Porto Alegre, e um obrigado muito especial para toda a equipe da Blue Ville, que nos ajudou a montar kits de premiação em nível altíssimo de qualidade”, ressalta Tiago.

O IT’S da Dona Margarida também recebeu jogos no sábado para atender uma fila de espera de 60 atletas, com mesa de frutas, DJ, equipe de suporte e uma van cortesia para traslado entre as sedes o dia todo.

A seguir, veja os finalistas de cada categoria:

Simples Masc B

Campeão: Joarez Santini

Vice: Marcelo Hallwass

Simples Masc C

Campeão: Jorge Wieck

Vice: Tassio Marquardt

Simples Fem B

Campeã: Gisele Dorneles

Vice: Leticia Lutz

Simples Fem C

Campeã: Luiza Padilha

Vice: Fernanda Saraiva

Duplas Masc A

Campeões: Guto Bopp/Felipe Bavaresco

Vices: André Matzenbacher/Lucas Soares

Duplas Masc B

Campeões: Filipe Paim/Diogo Silveira

Vices: João Scarparo/Michel Golin

Duplas Masc C

Campeões: Guilherme Portella/Marc Goldhardt

Vices: Tassio Marquardt/Marcio Soares

Duplas Masc D

Campeões: Gabriel Amaral/Carlos Klein

Vices: Jorge Ferreira/Sergio Rodrigues

Duplas Masc Sub 14

Campeões: Felipe Loch/Gabriel Andreoli

Vices: Pedro Silva/Matheus Antonello

Duplas Masc Pro

Campeões: Vinicius Chaparro/Lucas Casagrande

Vices: Nelson Esteve/João Laitano

Duplas Masc +40

Campeões: Roney Nolde/Jorge Waechter

Vices: Andre Teles/Jader Oliveira

Duplas Fem A

Campeãs: Giovanna Pedrini/Luiza Pasquali

Vices: Nathalia Utz/Vanessa Beck

Duplas Fem B

Campeãs: Luiza Brissac/Brenda Brissac

Vices: Cleise Coimbra/Tamara Azevedo

Duplas Fem C

Campeãs: Cristina Paiva/Ana Carolina Neujahr

Vices: Clai Souza/Fernanda Zilles

Duplas Fem D

Campeãs: Carina Zortea/Marina Zortea

Vices: Mariana Prestes/Kelly Chaves

Duplas Fem +40

Campeãs: Tatiana Bidone/Camila Pinheiro

Vices: Lia Ruschel/Carla Lettnin

Mista A

Campeões: Giovanna Pedrini/Renan Ruschel

Vices: Mariana Widholzer/Angelo Martinez

Mista B

Campeões: Tamara Azevedo/Rodrigo Ferreira

Vices: Luiza Brissac/Lucca Almeida

Mista C

Campeões: Barbara Meinhardt/Marc Goldhardt

Vices: Michele Liotti/Gustavo Busatto

Mista D

Campeões: Stephanie Costa/Rogerio Teixeira

Vices: Caroline Assmann/Luciano Vitola

Mista +40

Campeões: Heloisa Neujahr/Andre Canozzi

Vices: Simony Guaita/Jorge Waechter

