Excesso de consumo de sal pode diminuir a capacidade de realizar tarefas simples

Comer sal em excesso pode comprometer a realização de tarefas simples. Esse é o resultado de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Cornell, em parceria com a Universidade de Washington, nos EUA. A pesquisa foi publicada quarta-feira na revista científica “Nature”.

O experimento foi realizado com camundongos. Os animais foram submetidos a uma alimentação que tinha de oito a 16 vezes mais sal que o normal. Depois, os animais passaram por testes cognitivos para avaliar os efeitos do sal no cérebro.

Os pesquisadores descobriram que o excesso de sal reduz a quantidade de óxido nítrico nos camundongos. A ausência desta substância provocou o aumento de fósforo na proteína tau – que quando hiperfosforilada pode provocar problemas cognitivos, como demências.

“As proteínas tau existem normalmente em nossos cérebros. Elas têm um formato de tubo e são responsáveis pela ligação dos neurônios. O excesso de fósforo faz com que elas formem um emaranhado neurofibrilar que é tóxico ao cérebro”, explica Roger Taussig, neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Os pesquisadores descobriram que os camundongos que estavam recebendo a dieta rica em sal apresentavam proteínas tau hiperfosforiladas em locais como o neocórtex e o hipocampo, responsáveis pelas funções executivas – como solucionar problemas – e pela memória, respectivamente.

A capacidade cognitiva dos ratos melhorou quando a produção de óxido nítrico foi reestabelecida. Os camundongos criados sem a capacidade de produzir proteína tau, ou aqueles que foram tratados com anticorpos anti-tau, não apresentaram comprometimento cognitivo.

“Os resultados identificam um caminho anteriormente desconhecido que liga hábitos alimentares e saúde cognitiva, o que indica que evitar dietas ricas em sal poderia manter a função cognitiva saudável”, diz Costantino Iadecola, autor do estudo, da Universidade de Cornell.

Como diminuir a quantidade de sal

Use outros temperos

Em vez de encher um alimento com sal durante o preparo, que tal optar pelo uso de outros temperos como pimenta do reino, alho e cebola. A salada pode ser temperada com limão, por exemplo

Nada de saleiro na mesa

Ter um saleiro na mesa pode ser o convite para colocar mais sal na comida que já está temperada. Por isso, evite colocar o saleiro na mesa

Evite alimentos ultraprocessados

Alimentos pré-prontos normalmente são ricos em sódio, que funciona como uma forma de conservante. Por isso, evite consumir produtos ultraprocessados como salgadinhos tipo chips

Cuidado na medida “a gosto”

Muitas receitas indicam temperar o preparo com sal a gosto. Tome muito cuidado com esta indicação. O ideal é sempre padronizar esta quantidade para não exagerar: optar por sempre colocar uma colher de chá pode ser uma alternativa

Atenção na feijoada

Ao preparar pratos como feijoada e bacalhau tome bastante cuidado com o processo de dessalgue das carnes

Balanceie o prato

Uma das formas de equilibrar o prato é incluir na refeição alimentos ricos em potássio, como beterraba, laranja e espinafre