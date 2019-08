Exclusivo: “Ele ainda está longe de estar 100%”, revela Rodrigo Caetano sobre Rodrigo Lindoso

Direto de Belo Horizonte, o diretor executivo do Internacional, Rodrigo Caetano, falou com exclusividade com a Rádio Grenal. Entre as palavras do dirigente do Inter, a preocupação com a situação de Rodrigo Lindoso e uma avaliação sobre o momento do adversário de hoje, o Cruzeiro.

A noite é de decisão em Belo Horizonte. A bola rola a partir das 21h30 para Cruzeiro e Inter pela Copa do Brasil, e o tempo é uma preocupação colorada, especialmente quando se trata sobre a situação de Rodrigo Lindoso, que com uma torção no tornozelo é dúvida. Mesmo que tenha viajado para Minas, o volante ainda é dúvida para o confronto segundo o diretor executivo do Inter, Rodrigo Caetano: “Ele ainda está longe de estar 100%, mas nós temos esperanças”, destacou.

Confira outros trechos da entrevista do Diretor Executivo:

🗣️ Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do 🇦🇹#Inter: "A gente espera que os jogadores estejam de 'tanque cheio' pra hoje. Que até os que estão com algumas dores, estejam bem." — rádio grenal (@rdgrenal) August 7, 2019

A jornada esportiva da Rádio Grenal começa às 21h, com o comando de Angelo Afonso.

