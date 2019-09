Exclusivo: prestes a mais uma decisão com o Grêmio, Michel vê disputa aberta com o Flamengo e destaca apoio da torcida

*Valéria Possamai

No mês de aniversário do Grêmio, além dos festejos do clube, um jogador, em especial, do elenco do tricolor também teve motivos a mais para comemorar. Contrato no final de 2016, o volante Michel chegou aos 100 jogos com a camisa gremista no enfrentamento contra o Cruzeiro. E, o jogador bateu um papo exclusivo com a Rádio Grenal sobre o seu momento na carreira defendo as cores azul, preto e branca.

Confira trechos da entrevista de Michel:

Mais de cem jogos com a camisa tricolor

Todos os títulos me marcaram muito. Conquistar títulos de expressão é muito importante. Muito feliz em ter completado 100 jogos com a camisa do Grêmio.

Elenco: experiência dos veteranos e qualidade dos garotos

Nosso grupo é muito maduro. Temos várias lideranças, além do Renato. Temos uma mistura importante de qualidade dos garotos e dos mais experientes. Nosso estilo de jogo e a confiança que o Renato nos passa é o que ajuda muito.

Lesões e processo de recuperação

Todos os jogadores precisam estar preparados. Tive quase uma por ano e graves. Ninguém quer passar por isso. Mas sempre volto mais forte e agora não vai ser diferente.

O comandante, Renato Portaluppi

O Renato sempre passa que estamos acostumados a chegar, a conquistar, a brigar nas finais e que isso nunca pode ser diferente.

Copa Libertadores e decisão contra o Flamengo

É um campeonato diferente, um espírito diferente. A gente já sai da concentração com um espírito diferente, com espírito de Guerra. Não temos que falar e sim jogar. Ouve-se muitas coisas. Futebol é dentro das quatro linhas. Estamos trabalhando, assim como eles. Que o melhor possa vencer.

Relação com a torcida

Eu acompanhava a torcida já antes de vir para cá. Uma das mais fanáticas do Brasil. Só temos a agradecer. Ela é importantíssima para essas fases finais que vamos disputar na Libertadores.

