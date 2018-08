Ex/cola de Empreendedorismo lança o seu primeiro curso aberto em Porto Alegre

A NAU25 Ex/cola de Empreendedores, fundada em 2017 pela mentora e consultora Fabi Nunes, lança seu primeiro curso aberto neste mês. O Maremotu acontece nos dias 21 e 23 de agosto, em Porto Alegre, e é voltado para executivos, gestores e empreendedores.

Serão duas noites de evento, onde os participantes irão desenvolver suas competências de alta performance por meio de facilitação e mentoria. Realizado em parceria com o hub de comunicação BVALLE, o curso terá Fabi Nunes como facilitadora, dividindo um pouco da sua experiência como empreendedora, mentora e executiva.

Os convidados especiais serão Tobias Chanan, fundador da Empório Body Store e da Urban Farmcy, e Beatriz Valle, jornalista, especialista em Marketing Estratégico e fundadora da BVALLE. Desde o início de 2018, a NAU25 realiza cursos de formação para empreendedores in company, no SEBRAE e em outras instituições privadas.

O desafio agora é abrir a oportunidade para o público em geral. “O propósito da NAU25 é transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo e o Maremotu é a forma de colocar em prática esse objetivo. Queremos fazer com que as pessoas encontrem sentido no que fazem e melhorem suas performances”, explicou Fabi, idealizadora também do workshop Olha Ela, voltado para mulheres empreendedoras, que já está indo para sua quarta edição.

O Maremotu, que acontecerá na Área 51 (rua Lucas de Oliveira, 894, Bela Vista), na Capital, já está com as vagas esgotadas e com lista de espera para a próxima edição, em novembro. Até o final do ano, a NAU25 planeja lançar mais dois cursos, voltados para empreendedores.

Olha Ela

O workshop Olha Ela: Protagonismo e Empreendedorismo Feminino, é outro projeto da NAU25. A última edição, realizada em julho, reuniu 70 mulheres empreendedoras de Porto Alegre e Região Metropolitana, para uma noite de palestras, networking e mentorias. “O projeto nasceu para incentivar a sororidade e criar um espaço de compartilhamento de histórias para transformar a vida das mulheres através do empreendedorismo”, ressaltou Fabi. A quarta edição está marcada para novembro, edição especial de aniversário, quando o projeto completará um ano.

Deixe seu comentário: