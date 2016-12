Executivo começa a pagar folha de dezembro e propõe correção no 13º

O governo do Estado inicia, nesta quinta-feira (29), o pagamento da folha salarial do mês de dezembro e também deposita uma primeira parcela da gratificação natalina (13º salário). Os servidores do Poder Executivo terão creditados em suas contas o valor de R$ 2.260 mil líquidos, por matrícula, o que corresponderá a 55% do funcionalismo com o salário quitado.

Ao mesmo tempo, receberão o correspondente a 1/12 avos do 13º salário. Os valores estarão disponíveis para saque nas primeiras horas da manhã de quinta. Por determinação do governador José Ivo Sartori, será encaminhado projeto de lei à Assembleia Legislativa estabelecendo uma correção nos mesmos índices da caderneta de poupança para todas as parcelas do 13º salário, incluindo o atraso do último dia 20 de dezembro. A gratificação natalina será paga sempre no último dia útil de cada mês.

Para realizar os depósitos, o Tesouro do Estado contou em caixa com cerca de R$ 600 milhões. A quitação da folha de dezembro está prevista para ocorrer até o dia 13 de janeiro. A opção do governo em parcelar o 13º com a correção mensal foi para manter a sistemática adotada nos últimos meses, de sempre complementar os salários ainda na primeira quinzena. Com isso, a Fazenda também consegue programar os repasses correspondentes aos empréstimos consignados.

Comentários