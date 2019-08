Executivo de futebol do Inter chega ao Peru para solicitar liberação de Guerrero

*Valéria Possamai

Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Inter, já está em Lima, no Peru, para buscar a liberação de Paolo Guerrero dos amistosos da selação peruana que podem deixar o centroavante de fora de decisões pela Copa do Brasil.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o dirigente vai entregar um documento à Federação Peruana solicitando a liberação de Guerrero dos amistosos nos dias 5 e 10 de setembro, nos Estados Unidos.

O primeiro amistoso a ser disputado contra o Equador está marcado um dia após o jogo de volta das semifinais, contra o Cruzeiro, que ocorre no dia 4/9. Já o compromisso seguinte, contra a Seleção Brasileira, no dia 11 de setembro, coincide com a data do jogo de ida das finais da competição nacional, caso o colorado avance.

O time gaúcho aguarda por “bom senso” da Federação frente à situação. “Trabalhamos em todas as frentes nessa situação. Esperamos que haja bom senso de todos os lados”, destaca Roberto Melo, vice de futebol do colorado.

Vale lembrar que, quando estava acertando sua vinda para assinar com o Inter, o peruano solicitou junto a seleção de seu país para que fosse liberado para “se adaptar” ao time da capital gaúcha e teve o pedido atendido.

